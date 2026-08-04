Об этом активно пишут в сети и публикуют кадры последствий атаки. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент

Что известно о атаке на Чехов?

Как сообщают местные телеграм-каналы, очевидцы слышали характерные звуки моторов в небе, а чуть позже – серию мощных взрывов.



Дроны фиксировали в небе над Чеховым / Фото очевидцев

После взрывов в соцсетях начали массово распространять видео с горящими ангарами и работой экстренных служб возле объекта.

Момент прилета попал на камеру. Внимание! На видео звучит нецензурная лексика

Работа местных экстренных служб сразу перешла в усиленный режим. В то же время власти региона пока не давали официальных комментариев относительно последствий атаки. На данный момент также не подтверждено, были ли под ударом именно склады Wildberries.

Дым над пострадавшим объектом в Чехове: смотрите фото очевидцев

Почему ситуация в Московской области привлекает внимание?

Подобные инциденты на территории Московской области и всей страны-агрессора становятся все более частыми. Под ударом беспилотников регулярно оказываются логистические хабы, склады и промышленные зоны, что создает дополнительные проблемы для работы больших российских предприятий и цепочек поставок.

В частности, 3 августа украинские беспилотники атаковали Владимирскую область России, после чего на складах маркетплейса Wildberries вспыхнул пожар. Утром в сети начали распространяться кадры с места происшествия, на которых видны последствия атаки.

Накануне, 2 августа, украинские дроны также поразили логистический центр Wildberries в Новосемейкино Самарской области.