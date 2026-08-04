Про це активно пишуть у мережі й поширюють кадри наслідків атаки. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент

Що відомо про атаку на Чехов?

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, очевидці чули характерні звуки моторів у небі, а вже згодом – серію потужних вибухів.



Дрони фіксували в небі над Чеховим / Фото очевидців

Після вибухів у соцмережах почали масово поширювати відео з палаючими ангарами та роботою екстрених служб біля об'єкта.

Момент прильоту потрапив на камеру. Увага! На відео звучить нецензурна лексика

Роботу місцевих екстрених служб одразу перевели в посилений режим. Водночас влада регіону поки що не озвучувала офіційних коментарів щодо наслідків атаки. Наразі також не підтверджено, чи були під ударом саме склади Wildberries.

Дим над ураженим об'єктом у Чеховому: дивіться фото очевидців

Чому ситуація в Московській області привертає увагу?

Подібні інциденти на території Московської області та всієї країни-агресорки стають дедалі частішими. Під ударом безпілотників регулярно опиняються логістичні хаби, склади та промислові зони, що створює додаткові проблеми для роботи великих російських підприємств і ланцюжків постачання.

Зокрема, 3 серпня українські безпілотники атакували Володимирську область Росії, після чого спалахнула пожежа на складах маркетплейсу Wildberries. У мережі вранці почали поширюватися кадри з місця події, на яких видно наслідки атаки.

Напередодні, 2 серпня, українські дрони також уразили логістичний центр Wildberries у Новосімейкиному Самарської області.