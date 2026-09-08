О последствиях вражеской атаки сообщил начальник Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец.

Что известно о деталях атаки на Черкасскую область?

По его словам, в ходе воздушных тревог 7–8 сентября силы и средства противовоздушной обороны сбили в пределах Черкасской области 9 российских ракет и 6 БПЛА.

В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось. Накануне вечером в Золотоношском районе в результате падения и взрыва вражеского беспилотника был травмирован местный житель. Мужчина в этот момент работал в поле. Его состояние оценивается как тяжелое, также в результате падения дрона был уничтожен легковой автомобиль.

На данный момент информации о других обращениях относительно последствий российских атак в Черкасской области нет.

В то же время жителей области призывают быть осторожными и не приближаться к обломкам сбитых целей или другим подозрительным предметам. В случае их обнаружения необходимо немедленно сообщить в соответствующие службы по номерам 101 или 102.

На момент публикации сообщения воздушная тревога продолжалась в Черкасском и Золотоношском районах.

Напомним, в ночь на 8 сентября Россия вновь атаковала Киевскую область, в результате чего были повреждены жилые дома, предприятия, складские помещения и автомобили. На данный момент известно об одном пострадавшем в Белой Церкви – мужчина получил осколочные ранения. Наибольшие повреждения получили объекты в нескольких районах области.

В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском районе в результате атаки повреждены складское помещение и предприятие, а пожар полностью уничтожил семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных дома, а в Обуховском – еще один.

В Белоцерковском районе зафиксированы повреждения производственного и складского помещений, двух многоквартирных домов и частного домовладения. Кроме того, в Шевченковском районе из-за падения обломков вспыхнул пожар в складских помещениях. В Подольском районе повреждено здание, однако возгорания не произошло.

В настоящее время на местах работают спасатели и аварийные службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.