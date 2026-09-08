Про наслідки ворожої атаки повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Що відомо про деталі атаки на Черкащину?

За його словами, протягом повітряних тривог 7 – 8 вересня сили та засоби протиповітряної оборони знешкодили в межах Черкащини 9 російських ракет і 6 БпЛА.

Водночас повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. Напередодні ввечері у Золотоніському районі внаслідок падіння та детонації ворожого безпілотника був травмований місцевий житель. Чоловік у цей момент працював у полі. Його стан оцінюють як тяжкий, також унаслідок падіння дрона було знищено легковий автомобіль.

Наразі інформації про інші звернення щодо наслідків російських атак на Черкащині немає.

Водночас жителів області закликають бути обережними та не наближатися до уламків збитих цілей чи інших підозрілих предметів. У разі їх виявлення необхідно одразу повідомити відповідні служби за номерами 101 або 102.

Станом на момент повідомлення повітряна тривога тривала у Черкаському та Золотоніському районах.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія знову атакувала Київщину, внаслідок чого пошкоджені житлові будинки, підприємства, складські приміщення та автомобілі. Наразі відомо про одного постраждалого в Білій Церкві – чоловік отримав осколкові поранення. Найбільших пошкоджень зазнали об’єкти у кількох районах області.

У Броварському районі пошкоджені три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському районі внаслідок атаки пошкоджені складське приміщення та підприємство, а пожежа повністю знищила сім вантажних автомобілів. У Фастівському районі пошкоджені три приватні будинки, а в Обухівському – ще один.

У Білоцерківському районі зафіксовані пошкодження виробничого та складського приміщень, двох багатоквартирних будинків і приватного домоволодіння. Крім того, у Шевченківському районі через падіння уламків спалахнула пожежа у складських приміщеннях. У Подільському районі пошкоджена будівля, однак без займання.

Наразі на місцях працюють рятувальники та аварійні служби, які ліквідовують наслідки російської атаки.