25 декабря, 13:27
Россияне терроризировали 5-этажку и критическую инфраструктуру в Чернигове на Рождество
Днем 25 декабря российские оккупанты терроризировали Чернигов. Враг ударил по плотной застройке города и атаковал объект критической инфраструктуры.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.
Какие последствия атаки на Чернигов?
В Чернигове прогремели взрывы около 12:57 во время вражеской атаки. Позже стало известно о последствиях.
Зафиксировано попадание в 5-этажку. Возник пожар в квартире,
– написал глава Черниговской МВА.
Он добавил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры.