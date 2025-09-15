На Черниговщине оккупанты ударили по спасателям во время ликвидации последствий атаки
- Россияне нанесли удар по спасателям в Черниговской области во время ликвидации пожара, вызванного атакой беспилотников.
- В результате атаки пострадали четыре пожарные, их госпитализировали в больницу.
Россияне продолжают атаковать Украину. На этот раз под ударом оказалась Черниговская область.
В результате атаки пострадали спасатели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
Что известно об атаке на Черниговскую область?
По данным ГСЧС, россияне целенаправленно ударили по спасателям, которые ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры. Возгорание произошло через атаку ударных беспилотников в Нежинском районе Черниговской области.
В результате циничных действий российской армии травмированы четыре пожарных. Их пришлось госпитализировать в больницу.
Спасатели ликвидируют пожар в Нежинском районе / Фото ГСЧС Черниговщины
Атака на Черниговщину: коротко о главном
14 сентября в окрестностях Нежина дроны попали в два предприятия критической инфраструктуры. Вследствие этого там возникли пожары.
Стоит заметить, что один из БПЛА прилетел в частное предприятие, которое занимается топливными материалами. Он атаковал резервуар с горючим, что повлекло возгорание.
Добавим, что Россия не прекращает атаковать Украину. В ночь на 15 сентября армия страны-агрессора запустила 84 ударных БПЛА и три зенитные управляемые ракеты С-300. Однако украинская ПВО обезвредила 59 вражеских дронов.