Россияне атаковали Черниговскую область авиационными ракетами, было 8 взрывов

Россия продолжает циничные атаки на гражданское население Украины. Утром 25 февраля страна-террорист атаковала Черниговскую область.

Под ракетный обстрел попало приграничное село Семеновской общины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

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На Черниговщине прогремело 8 взрывов

Российская армия направила на Черниговщину неуправляемые авиационные ракеты. Было зафиксировано 8 взрывов.

Из-за атаки подвергся разрушениям жилой дом.

В результате обстрела ранен 78-летний местный житель. Он получил осколочное ранение в ногу. Мужчину госпитализировали, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь,

– сообщил Вячеслав Чаус.

Всего с начала 2025 года на Черниговщине из-за российских атак уже пострадало 24 человека, еще один человек погиб.

Напомним, что речь идет о доценте института Ушинского Алексее Галенку. Его в начале января убили россияне, нанеся тройной ракетный удар по Чернигову. Мужчина получил тяжелое ранение головы.