Під ракетний обстріл потрапило прикордонне село Семенівської громади. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

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На Чернігівщині пролунало 8 вибухів

Російська армія скерувала на Чернігівщину некеровані авіаційні ракети. Було зафіксовано 8 вибухів.

Через атаку зазнав руйнувань житловий будинок.

Внаслідок обстрілу поранений 78-річний місцевий мешканець. Він зазнав уламкового поранення в ногу. Чоловіка шпиталізували, лікарі надають йому необхідну медичну допомогу,

– повідомив В'ячеслав Чаус.

Загалом з початку 2025 року на Чернігівщині через російські атаки вже постраждало 24 людини, ще одна особа загинула.

Нагадаємо, що йдеться про доцента інституту Ушинського Олексія Гальонку. Його на початку січня вбили росіяни, завдавши потрійного ракетного удару по Чернігову. Чоловік отримав важке поранення голови.