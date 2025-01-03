Чоловік зазнав травми несумісні із життям. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Олексій Гальонка загинув від російського удару

Олексій Гальонка був кандидатом педагогічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної освіти імені Ушинського.

"На жаль, це правда. Мені подзвонила племінниця Олексія Анатолійовича Людмила Гальонка і сказала про це. Він сьогодні ще був на роботі. Кандидат педагогічних наук… Останнім часом працював на пів ставки", – розповів ректор інституту Анатолій Заліський.

Як повідомляли у ДСНС, загиблий чоловік отримав важке осколкове поранення голови, яке було несумісне з життям.