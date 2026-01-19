На Черниговщине обесточены около сотни населенных пунктов после обстрелов России

В Черниговской области обесточены около сотни населенных пунктов. Ночью российские оккупанты повредили 5 важных энергообъектов в регионе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

Какие последствия российских ударов по энергетике Черниговщины?

По словам Чауса, в течение суток 18 января было много ударов по Черниговщине. Основная цель – энергообъекты. Были попадания "Гераней" в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской общинах – обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных общинах области. Чрезвычайно много работы у наших энергетиков.

Только за минувшие сутки было 48 обстрелов. 91 взрыв,

– отметил Чаус.

В то же время в течение недели на Черниговщине защитники уничтожили 222 ударные дроны.

Последствия российских ударов по Черниговщине / Фото ГСЧС, ОВА

У Черниговоблэнерго объяснили, что оккупанты повредили 5 важных энергообъектов в Черниговской области. Обесточены десятки тысяч потребителей.

Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться.

Что известно о российских обстрелах энергетики?