На Черниговщине обесточены около сотни населенных пунктов после обстрелов России
- В Черниговской области обесточены около сотни населенных пунктов из-за повреждения 5 важных энергообъектов в результате российских обстрелов.
- Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но процесс может затянуться из-за ситуации с безопасностью.
В Черниговской области обесточены около сотни населенных пунктов. Ночью российские оккупанты повредили 5 важных энергообъектов в регионе.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.
Какие последствия российских ударов по энергетике Черниговщины?
По словам Чауса, в течение суток 18 января было много ударов по Черниговщине. Основная цель – энергообъекты. Были попадания "Гераней" в Холминской, Новгород-Северской, Менской и Корюковской общинах – обесточены около сотни населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация в северных общинах области. Чрезвычайно много работы у наших энергетиков.
Только за минувшие сутки было 48 обстрелов. 91 взрыв,
– отметил Чаус.
В то же время в течение недели на Черниговщине защитники уничтожили 222 ударные дроны.
Последствия российских ударов по Черниговщине / Фото ГСЧС, ОВА
У Черниговоблэнерго объяснили, что оккупанты повредили 5 важных энергообъектов в Черниговской области. Обесточены десятки тысяч потребителей.
Энергетики работают над восстановлением, однако из-за ситуации с безопасностью этот процесс может затянуться.
Что известно о российских обстрелах энергетики?
Напомним, 19 января в некоторых регионах Украины, в частности в Полтавской и Сумской областях, ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что до начала февраля не стоит надеяться на улучшение ситуации с электроснабжением.
Эксперт объяснил, что обстрелы будут продолжаться, поэтому нужно быть готовыми к чрезвычайно сложным механизмам подачи тепла и электрической энергии в наши дома. Пункты несокрушимости развернули, но ими могут воспользоваться только мобильные люди. К сожалению, есть много тех, кто вынужден находиться в холодных домах. Поэтому ситуация действительно является критической.