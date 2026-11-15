Россия ночью совершила атаку на Черноморск: есть пострадавшие, город остался без света

В ночь на 15 ноября российские войска провели атаку на Черноморск в Одесской области. В результате удара шесть человек получили травмы.

Об этом сообщает ГСЧС.

Каковы последствия российской атаки на Черноморск?

В результате ночной атаки значительные разрушения понесло четырехэтажное административное здание. Также поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Взрывная волна и обломки повредили газопровод, фасады и окна соседних жилых домов. Кроме того, загорелись два припаркованных автомобиля.

Россия совершила атаку на Черноморск / ГСЧС

Во время атаки в одной из квартир оказался заблокированным травмированный мужчина. Спасатели открыли дверь, оказали ему домедицинскую помощь и передали медикам.

На месте работали психологи ГСЧС. Они оказывали помощь местным жителям, чьи дома пострадали в результате российского удара.

Напомним, 11 ноября оккупанты провели атаку на рынок в центральной части Черноморска в Одесской области. В момент удара на торговых рядах находилось много мирных жителей.

Известно о четырех погибших. Также власти сообщали об 11 пострадавших. Девять человек были госпитализированы, четверо из них находились в тяжелом состоянии, еще одному пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В результате взрыва также повреждены прилегающие многоэтажные дома и припаркованные автомобили, а правоохранители документируют военное преступление России.