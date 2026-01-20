В Черноморске БпЛА попал в многоэтажный жилой дом
На рассвете 20 января российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Удары были направлены по жилым кварталам и объектам энергетики.
На местах попадания работают все экстренные службы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОГА Олега Кипера.
Что известно о последствиях атаки?
В городе Черноморск зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. В результате атаки поврежден фасад и выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.
Также в Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без жертв. На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.
Днем ранее, в ночь на 19 января, Одесская область также подверглась удару. В Одессе в результате ночной вражеской атаки повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. В области зафиксировали повреждения жилой, энергетической и газовой инфраструктуры.
Что известно о последствиях массированного российского обстрела по Украине?
19 января Россия запустила по Украине ударные БпЛА. Кроме того, утром следующего дня в воздушном пространстве зафиксировали еще и крылатые ракеты. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения света после российской атаки.
По данным Запорожской ОГА, Россия дважды нанесла удары по областному центру. Последствия устанавливаются. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В результате атаки в Киеве пострадали два человека. Также там изменили движение метро на красной и зеленой линиях. Красная линия курсирует между "Академгородок" и "Арсенальная", а на зеленой линии интервалы составляют до 10 минут между различными станциями.
В Днепре также раздавались взрывы. После взрывов в городе остановлена котельная. Часть домов осталась без тепла. Известно о 2 пострадавших.