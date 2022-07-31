Для россиян это шок, – бывший спичрайтер путина об атаке на черноморский флот россии

Штаб черноморского флота россии в Севастополе обстреляли. Обычным россиянам это не понравилось и может даже "ударить по путину".

Обстрел штаба черноморского флота россии изменил восприятие войны россиянами. Об этом 24 каналу рассказал политолог и экс-спичрайтер путина Аббас Галямов.

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Как россияне воспринимают обстрел штаба

Политолог объяснил, что для россиян шокирует то, что боевые действия перенесены во временно оккупированный Крым, который, по их мнению, является российской территорией. По его словам, это "бьет по путину" и может делегитимизировать его.

Это совершенно очевидное, наглядное доказательство того, что российская армия не справляется со своими задачами. То есть собирались за три дня взять Киев, прошло полгода, и теперь Севастополь уже обстреливают. Вот как это воспринимают люди,

– заметил эксперт.

Аббас Галямов рассказал, что если подобные события будут продолжаться, это может вызвать протесты в стране-агрессоре. Наиболее вероятно, по мнению политолога, они могут состояться в 2024 году. Однако россия находится в точке нестабильности, поэтому исключать то, что это может произойти раньше – не стоит.

Галлямов об обстреле штаба черноморского флота и реакции россиян: смотрите видео

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Обстрел штаба черноморского флота: что известно

31 июля так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что штаб черноморского флота атаковали с беспилотника. По его словам, в результате обстрела пострадали 5 человек. Также он отметил, что это стало причиной отмены праздничных мероприятий, которые россияне планировали провести по случаю празднования военно-морского флота.

Жители Севастополя переживают о том, насколько безопасно сейчас в Крыму. А также им интересно, почему не сработало ПВО, если атака таки была.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отреагировал на заявления оккупантов. Он сообщил, что информация о якобы украинской атаке по штабу черноморского флота в Севастополе – не соответствует действительности. По его словам, это очередная провокация россиян.

Впоследствии россияне признали, что черноморский флот в Крыму атаковали из самого Севастополя. оккупанты заверили, что уже продолжаются оперативно-розыскные работы, чтобы якобы найти виновных.

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