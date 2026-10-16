Дважды обстреляли город: Россия совершила атаку на Чортков в Тернопольской области

Российские войска в ночь на 16 октября вновь нанесли удары по мирным городам Украины. В частности, они нанесли удары по городу Чортков в Тернопольской области.

Об этом сообщила Тернопольская ОВА.

Что известно о атаке на Чортков

Россия дважды совершила атаку на Чортков этой ночью.

На местах прилетов работают подразделения ГСЧС.

Пока информации о пострадавших нет.

Накануне Чортковский район также подвергся атаке российских беспилотников. Попадание пришлось на предприятие, сообщалось о 5 пострадавших.

Важно! Строго соблюдайте правила безопасности и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Атака продолжается. Куда летят российские ракеты, можно следить в хронологии 24 Канала.

Напомним, что ночью было громко и в Луцке. Накануне в городе также произошли взрывы, после которых в некоторых микрорайонах фиксировались перебои с электричеством.

Кроме того, раздавались взрывы в Ровно, а также в Ивано-Франковске и Киеве.