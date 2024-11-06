Пролетел 1500 километров, чтобы поразить флот в Дагестане: момент удара дроном по Каспийску
Утром 6 ноября беспилотники нанесли удар по Каспийской флотилии в Дагестане, которая участвовала в атаках на Украину. Удар по ней подтвердили в ГУР.
Момент атаки на Дагестан попал на видео. Соответствующие кадры публикуют в соцсетях, пишет 24 Канал.
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Атаку на Дагестан сняли местные
СМИ пишут, что в Дагестане базируются части береговых войск, которые бьют ракетами по украинским городам, а еще – 177 полк морской пехоты, который воевал на Херсонщине и Запорожье.
Момент атаки на Дагестан: смотрите видео
Источники 24 Канала в ГУР говорят, что в результате атаки повреждены по меньшей мере два ракетных корабля "Татарстан", "Дагестан" и, вероятно, малые ракетные корабли проекта 21631.
К слову, расстояние от границы Украины до главного пункта базирования Каспийской флотилии – примерно 1500 километров.
Украинский дрон атаковал Каспийскую флотилию: смотрите видео
Как ГУР атаковало ее, показали в сети очевидцы.
На кадрах видно, как украинский дрон приближается к кораблям. Судя по звукам выстрелов, россияне пытались сбить его, впрочем, им ничего не удалось.
Дроны ГУР поразили российский флот: смотрите видео