Пролетел 1500 километров, чтобы поразить флот в Дагестане: момент удара дроном по Каспийску

Утром 6 ноября беспилотники нанесли удар по Каспийской флотилии в Дагестане, которая участвовала в атаках на Украину. Удар по ней подтвердили в ГУР.

Момент атаки на Дагестан попал на видео. Соответствующие кадры публикуют в соцсетях, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Стрёмно пи***": Крым и Луганск оказались под атакой, исчезал свет

Атаку на Дагестан сняли местные

СМИ пишут, что в Дагестане базируются части береговых войск, которые бьют ракетами по украинским городам, а еще – 177 полк морской пехоты, который воевал на Херсонщине и Запорожье.

Момент атаки на Дагестан: смотрите видео

Источники 24 Канала в ГУР говорят, что в результате атаки повреждены по меньшей мере два ракетных корабля "Татарстан", "Дагестан" и, вероятно, малые ракетные корабли проекта 21631.

К слову, расстояние от границы Украины до главного пункта базирования Каспийской флотилии – примерно 1500 километров.

Украинский дрон атаковал Каспийскую флотилию: смотрите видео

Как ГУР атаковало ее, показали в сети очевидцы.

На кадрах видно, как украинский дрон приближается к кораблям. Судя по звукам выстрелов, россияне пытались сбить его, впрочем, им ничего не удалось.

Дроны ГУР поразили российский флот: смотрите видео