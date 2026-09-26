Произошел повторный прилет по дата-центру COSMONOVA в Киеве: повреждена опорная сеть

Россия продолжает наносить удары по дата-центрам в Украине. 26 сентября произошел повторный обстрел дата-центра DC|COSMONOVA в Киеве.

Об этом сообщили на странице "Cosmonova: data centers & telecom & software developer" в Facebook.

Что известно о прилёте

В результате российской атаки была повреждена опорная сеть COSMONOVA|NET.

Из-за этого часть клиентов в настоящее время может испытывать перебои в работе Интернета.

Как пишут киевские телеграм-каналы, проблемы наблюдаются у провайдера "Коло.ТБ". Также приостановил вещание телеканал "Новости LIVE".

Предыдущий прилёт по дата-центру произошел 25 сентября. В результате обстрела пострадало здание. К счастью, никто из сотрудников не пострадал.

К слову, аналитики ISW отмечают, что российские удары по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре могут вызвать временные перебои в работе интернета, но вряд ли приведут к его полному отключению.

Все потому, что Украина имеет разветвленную сеть и большое количество провайдеров, что делает полное прекращение доступа к сети маловероятным.