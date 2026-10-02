Враг атаковал Днепр: в многоквартирном доме вспыхнул пожар

Вечером российские военные продолжили проводить атаки против украинских городов. Под удар попал и Днепр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно об атаке?

На данный момент известно, что в результате удара в одном из многоквартирных домов возник пожар. Пострадала 77-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

По состоянию на 20:12 продолжается спасательная операция на месте вражеского удара. С верхних этажей поврежденного многоэтажного дома спасатели эвакуируют людей. На месте работают все службы.

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме: смотрите видео

Около 20:40 поступило сообщение, что из многоэтажного дома уже спасли 6 человек. На данный момент известно о 3 пострадавших женщинах.

Последствия вражеского удара: смотрите видео

В то же время воздушная тревога в области до сих пор продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до отбоя.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, 2 октября Россия вновь совершила атаку на Киевскую область. В результате вражеского удара повреждены складские помещения в Бучанском районе.

На месте вспыхнули пожары, которые в настоящее время ликвидируют спасатели. К работе привлечены оперативные службы и аварийные бригады. Специалисты ГСЧС работают в усиленном режиме и ликвидируют очаги пожара.

Также специалисты обследуют территорию, чтобы установить все обстоятельства атаки и масштабы повреждений. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате удара нет. Информация о последствиях российской атаки еще уточняется.