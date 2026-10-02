Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку?

Наразі відомо, що внаслідок удару в одному з багатоквартирних будинків виникла пожежа. Постраждала 77–річна жінка. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Станом на 20:12 триває рятувальна операція на місці ворожого удару. З верхніх поверхів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники евакуюють людей. На місці працюють усі служби.

Рятувальники гасять пожежу в багатоквартирному будинку: дивіться відео

Близько 20:40 повідомили, що з багатоповерхівки вже врятували 6 людей. Наразі відомо про 3 постраждалих жінок.

Наслідки ворожого удару: дивіться відео

Водночас повітряна тривога в області досі триває. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, Росія 2 жовтня знову атакувала Київщину. Унаслідок ворожого удару пошкоджено складські приміщення у Бучанському районі.

На місці спалахнули пожежі, які наразі ліквідовують рятувальники. До роботи залучені оперативні служби та екстрені бригади. Фахівці ДСНС працюють у посиленому режимі та ліквідовують осередки вогню.

Також спеціалісти обстежують територію, щоб встановити всі обставини атаки та масштаби пошкоджень. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих внаслідок удару немає. Інформація про наслідки російської атаки ще уточнюється.