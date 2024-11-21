В Днепре в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью
Россия ночью 21 ноября атаковала Днепр и область. В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова. Россия обстреляла город ракетами.
Смотрите также Россия поднимала в воздух Ту-95МС: враг атаковал Украину крылатыми ракетами
Что известно об обстреле Днепра
Мэр Днепра сообщил в пострадавшем от обстрела здании центра реабилитации инвалидов разрушена котельная, выбиты окна.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, что, кроме центра реабилитации, во время атаки пострадало промышленное предприятие. Также в городе зафиксировали два пожара.
Обстрел российская армия совершила примерно в 6 утра. Ракеты также летели в Полтавскую область.
Мониторинговые каналы сообщали о движении ракеты в сторону Миргорода. Пока о последствиях атаки в ОВА не сообщали.