Разрушены дома и разбиты авто: ужасные последствия атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 22 мая российские террористы атаковали Днепропетровщину ракетами и беспилотниками. От террора россиян пострадали и жители Илларионовской общины.

В ОВА показали ужасные разрушения после атаки. Известно, что российские снаряды повредили 3 частных дома, 9 многоквартирных зданий, а также детсад, магазины и админздания.

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Несмотря на все, люди держатся

Ночью враг пытался "демилитаризировать" квартиры простых гражданских жителей. В ОВА рассказали, что местные жители мирно спали в своих домах, когда Россия решила разрушить их жизнь. Младшему жителю поврежденного дома было всего 10 дней.

Но поражает, как люди несмотря ни на что держатся. Разбирают завалы, сплачиваются, помогают друг другу. Работают гуманитарные миссии. Они предоставляют людям вещи первой необходимости. А еще строительные материалы. Стране-террористу невдомек, что украинцев не преодолеть и не покорить. А каждое преступление стимулирует нас еще упорнее бороться за Победу!

– говорится в сообщении.

На фотографиях видно разбитое жилье и уничтоженное имущество людей. Многоквартирные дома, оставшиеся без лоджий, окон, дверей и крыш. Разбиты магазины, детсад и админздания.

Последствия атаки на Днепропетровскую область / Фото Днепропетровска

Что известно о ночной атаке россиян