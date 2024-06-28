В Днепре обвалилась часть дома, по которому ударила Россия
Источник:"Суспільне Дніпро"
Россия вечером 28 июня ударила ракетой по многоэтажке в центре Днепра. В результате удара часть этого дома обвалились.
Атакованный дом в Днепре кирпичный, а не панельный. Сейчас на месте атаки продолжаются спасательные работы.
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В квартирах могут быть заблокированными люди
Известно, что в результате вражеского обстрела есть один погибший и 6 пострадавших, 3 из которых в тяжелом состоянии находятся в больнице. Среди пострадавших также 7-месячный младенец. Еще 2 жителей многоэтажки не выходят на связь.
В Днепре продолжаются спасательные работы в многоэтажке: смотрите видео
В многоэтажке повреждены четыре этажа. Там в квартирах вероятно заблокированы люди. Как и в машинах вокруг места ракетной атаки,
– писали до этого в Днепропетровской ОГА.
В сети уже поделились кадрами с места трагедии. На них видно, как над домом поднимается пыль.
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