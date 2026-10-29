Россия атаковала энергетику Днепра: часть города и близлежащих районов осталась без света

Вечером 29 октября российские войска провели атаку на энергетическую инфраструктуру Днепра. В результате атаки часть потребителей города и в прилегающих районах осталась без электричества.

Об этом сообщили в ДТЭК и Днепровском горсовете.

Последствия атаки и работа энергетиков

В компании заявили, что в результате очередного обстрела повреждено оборудование магистральных сетей. Из-за этого без электроснабжения осталась часть жителей правого и левого берегов города Днепр, а также соседних населенных пунктов.

Энергетики уже работают над тем, чтобы восстановить свет как можно скорее,

– подчеркнули в ДТЭК.

Местные власти уточнили, что по состоянию на 22:00 без света остался почти десяток микрорайонов. В то же время, больницы и станции водоотведения там продолжают работать от генераторов, а также имеют все необходимые запасы.

"Если ситуация не изменится, к утру будет максимально задублирован электротранспорт автобусами", – добавили в горсовете.

Напомним, 29 октября российские войска атаковали реактивным беспилотником одну из платформ железнодорожного вокзала в Днепре, где стоял поезд сообщением Днепр – Запорожье. В результате вражеской атаки погибли 13 человек, еще десять получили ранения. Среди тяжелораненых – 11-летний мальчик.