Из-за российских атак на Днепропетровщине ранены 3 человека: 4-месячная девочка в тяжелом состоянии
- Россияне атаковали Днепропетровскую область, в частности Никопольщину, используя FPV-дроны и артиллерию.
- В результате атак пострадали 3 человека, среди которых 4-месячная девочка в тяжелом состоянии и женщины в состоянии средней тяжести.
Российские военные продолжают атаковать Днепропетровскую область. На этот раз пострадала Никопольщина – ее обстреливали до позднего вечера воскресенья, 3 августа, и утром понедельника, 4 августа.
Враг использовал FPV-дроны и артиллерию, а также сбрасывал боеприпасы с БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Что известно об атаке?
По информации Лысака, под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская общины.
К сожалению, ранены 3 человека, которых доставили в больницу. Среди них 4-месячная девочка – "тяжелая", а также 40-летняя и 46-летняя женщины – в состоянии средней тяжести.
По уточненным данным, из-за артобстрела Марганца, произошедшего вчера вечером, повреждено транспортное предприятие,
– написал глава ОВА.
Кроме того, над Днепропетровской областью уничтожили 2 БПЛА.
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Напомним, в ночь на 3 августа противник массированно атаковал ударными дронами Харьковскую область. Пожары зафиксированы в Чугуеве и Балаклее, пострадали 3 человека.