Мониторинговые сообщества со ссылкой на местных жителей сообщают, что пострадал также расположенный поблизости военный городок.

Каковы подробности удара по Ейску?

Беспилотники провели атаку на авиабазу "Ейск-Центральный" в Краснодарском крае. По предварительным данным, под удар попал склад боеприпасов с УАБами и авиационными ракетами для Су-34 и Су-30СМ.

После атаки на территории аэродрома зафиксировали повторную детонацию, которая продолжалась более часа, а также несколько очагов пожара.

Местные жители сообщают, что удары могли пришеться не только по аэродрому, но и по расположенному рядом военному городку.



Очаги возгорания в Ейске / Изображение NASA FIRMS

По данным сервиса NASA FIRMS, очаг возгорания распространился от стоянки самолетов в направлении взлетно-посадочной полосы. В целом же угроза с дронов в районе действовала с 02:58 до 05:33.

Взрыв в Ейске: смотрите видео очевидцев

Российские военные используют аэродром в Ейске для нанесения ударов по Украине ракетами и управляемыми авиабомбами. Здесь дислоцируется 859-й Центр боевого применения и переподготовки летного состава морской авиации ВМФ России, а также расположен комплекс НИТКА для подготовки палубной авиации.

Из-за предыдущих атак украинских дронов Россия не держит на аэродроме постоянный состав боевой авиации, однако перед ударами может перебрасывать туда отдельные самолеты. Ейск уже неоднократно становился целью украинских атак. В частности, в мае 2026 года там был уничтожен самолет-амфибия Бе-200 и поражен вертолет Ка-27. В городе также расположен 726-й учебный центр ПВО.

Кстати, на авиабазе дислоцируется 859-й центр боевого применения и переподготовки летного состава морской авиации ВМФ России.

Следует отметить, что помимо Ейска дроны побывали еще и в Ленинградской области. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" ( КИНЕФ), расположенный в городе Кириши.