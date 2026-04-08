Пожар и клубы дыма: появились спутниковые снимки с последствиями поражения нефтебазы в Феодосии
На территории Морского нефтяного терминала в Феодосии вспыхнул масштабный пожар. По имеющейся информации, огонь охватил по меньшей мере два резервуара, это видно на спутниковых снимках.
Проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки Planet Labs.
Что демонстрируют спутниковые фото?
На кадрах видны густые клубы дыма и очаги возгорания на территории объекта.
Журналисты проанализировали изображения за предыдущие дни и установили, что горят именно те резервуары, которые остались неповрежденными после атак Сил обороны в октябре 2025 года.
Согласно спутниковым данным, по состоянию на 12:00 8 апреля пожар на нефтебазе все еще продолжался.
Пожар на нефтебазе в Феодосии / Фото "Схем"
Что известно об атаке?
Серия взрывов прогремела в Феодосии в ночь на 8 апреля. На месте поражения сразу вспыхнул пожар.
"Мадьяр" проинформировал, что украинские бойцы нанесли серии ударов по объектам российской армии. В частности, в СБС ВСУ подтвердили удар по "Морскому нефтяному терминалу" в Феодосии.
Отдельно украинские дроны ударили по зенитным ракетным комплексам "Бук-М3" и "Тор-М2" в Запорожье и Донецкой области. Также под прицелом ВСУ была редкая радиолокационная станция "Зоопарк-1М".
На Луганщине россияне потеряли склады материально-технического обеспечения в районе Суходольска, а также склады БпЛА и пункт предполетной подготовки дронов в Степном Донецкой области.