Пожар и клубы дыма: появились спутниковые снимки с последствиями поражения нефтебазы в Феодосии

На территории Морского нефтяного терминала в Феодосии вспыхнул масштабный пожар. По имеющейся информации, огонь охватил по меньшей мере два резервуара, это видно на спутниковых снимках.

Проект "Схемы" обнародовал спутниковые снимки Planet Labs.

Что демонстрируют спутниковые фото?

На кадрах видны густые клубы дыма и очаги возгорания на территории объекта.

Журналисты проанализировали изображения за предыдущие дни и установили, что горят именно те резервуары, которые остались неповрежденными после атак Сил обороны в октябре 2025 года.

Согласно спутниковым данным, по состоянию на 12:00 8 апреля пожар на нефтебазе все еще продолжался.



Пожар на нефтебазе в Феодосии / Фото "Схем"



Пожар на нефтебазе в Феодосии / Фото "Схем"

Что известно об атаке?