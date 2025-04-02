В Харькове российский дрон попал в 16-этажку: появились фото и видео с места удара

Днем 2 апреля Россия атаковала Харьков. Вражеский беспилотник попал в 16-этажку, пострадали 5 человек.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели показали кадры с места происшествия.

Смотрите также В Кривом Роге прогремел взрыв: Россия ударила баллистикой по предприятию

Что известно об атаке

На месте удара по Киевскому району города пожар не возник. Последствия ликвидировали 14 спасателей с 4 единицами техники – они обследовали поврежденные помещения жилого дома.

Спасатели помогают пострадавшим: смотрите видео (осторожно, 18+)

Кроме того, к операции привлекли подразделения Нацполиции, коммунальные службы и волонтеров. Психологи ГСЧС также помогали пострадавшим, среди которых – 10-летний ребенок.

Российский БпЛА попал в дом: смотрите фото

К слову, по предварительной информации, Россия применила дрон "Молния". По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, пострадали, в частности, 69-летняя, 66-летняя и 65-летняя женщины.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.