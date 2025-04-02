В Харькове российский дрон попал в 16-этажку: появились фото и видео с места удара
- Российский беспилотник попал в 16-этажку в Харькове, пострадали 5 человек, в том числе 10-летний ребенок.
- На месте работали 14 спасателей, привлечены подразделения Нацполиции, коммунальные службы и волонтеры.
Днем 2 апреля Россия атаковала Харьков. Вражеский беспилотник попал в 16-этажку, пострадали 5 человек.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели показали кадры с места происшествия.
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Что известно об атаке
На месте удара по Киевскому району города пожар не возник. Последствия ликвидировали 14 спасателей с 4 единицами техники – они обследовали поврежденные помещения жилого дома.
Спасатели помогают пострадавшим: смотрите видео (осторожно, 18+)
Кроме того, к операции привлекли подразделения Нацполиции, коммунальные службы и волонтеров. Психологи ГСЧС также помогали пострадавшим, среди которых – 10-летний ребенок.
Российский БпЛА попал в дом: смотрите фото
К слову, по предварительной информации, Россия применила дрон "Молния". По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, пострадали, в частности, 69-летняя, 66-летняя и 65-летняя женщины.
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