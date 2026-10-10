Россия нанесла удар с помощью дрона по медицинскому учреждению в Харькове: возник пожар, есть пострадавшие

10 октября днем враг совершил атаку на Харьков. В частности, удары пришлись на Холодногорский и Слободской районы.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке?

Российский беспилотник типа "Молния" совершил атаку на Холодногорский район Харькова. Последствия попадания в настоящее время устанавливаются.

Еще один вражеский дрон попал в медицинское учреждение в Слободском районе города. После удара на месте вспыхнул пожар. В результате атаки на медучреждение есть раненые. Сейчас уточняется информация об их количестве и состоянии.

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Напомним, враг атаковал Киевскую область, в результате чего пострадали шесть человек и были повреждены 28 объектов. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко.

В Бучанском районе пострадали три человека, среди них – женщина 1937 года рождения, у которой диагностировали острую стрессовую реакцию. Еще двое людей получили осколочные ранения и ожоги, всех троих госпитализировали. Также в районе в результате атаки загорелся частный дом, пожар ликвидировали спасатели.

Всего в области повреждены 24 частных дома и четыре других объекта. В Бучанском районе зафиксированы повреждения пяти объектов, в Фастовском – восьми частных домов, а в Броварском – еще десяти. В Обуховском районе повреждены три частных дома и один объект инфраструктуры, а в Вышгородском – еще один инфраструктурный объект.