Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку?

Російський безпілотник типу "Молнія" атакував Холодногірський район Харкова. Наслідки влучання наразі встановлюють.

Ще один ворожий дрон влучив у медичний заклад у Слобідському районі міста. Після удару на місці спалахнула пожежа. Унаслідок атаки на медзаклад є поранені. Наразі інформацію про їх кількість і стан уточнюють.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, ворог атакував Київську область, унаслідок чого постраждали шестеро людей і пошкоджено 28 об’єктів. Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Бучанському районі постраждали троє людей, серед них жінка 1937 року народження, у якої діагностували гостру реакцію на стрес. Ще двоє людей зазнали уламкових поранень та опіків, усіх трьох госпіталізували. Також у районі через атаку загорівся приватний будинок, пожежу ліквідували рятувальники.

Загалом в області пошкоджено 24 приватні будинки та чотири інші об’єкти. У Бучанському районі зафіксували пошкодження п’яти об’єктів, у Фастівському – восьми приватних будинків, а в Броварському – ще десяти. В Обухівському районі пошкоджено три приватні будинки й об’єкт інфраструктури, а у Вишгородському – ще один інфраструктурний об’єкт.