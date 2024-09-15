Россияне дважды обстреляли Харьков: что известно о последствиях атаки

В ночь на 15 сентября россияне несколько раз атаковали город Харьков. Первая атака произошла еще с вечера прошлого дня, а вторая – уже за полночь.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал детали российского террора. Он сообщил о попаданиях в объекты гражданской инфраструктуры.

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Атака на Харьков

Как рассказал Синегубов, 15 сентября примерно 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района. Повреждено остекление здания поликлиники.

Незадолго до этого, а именно 14 сентября в 23:20 Россия выпустила два КАБа. В результате попадания возник пожар в нежилом помещении – здания учебного заведения. Также горела трава в Киевском районе.

К счастью, обошлось без пострадавших или погибших.

"Спасибо всем экстренным службам, которые ликвидировали последствия попаданий", – писал Олег Синегубов.