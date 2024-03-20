Повреждены многоэтажка и производственный цех: кадры пожара в Харькове после обстрела
Российские войска атаковали Харьков 20 марта. Скорее всего, враг применил ракету Х-59. Известно, что в результате атаки повреждены многоэтажка и производственный цех. В сети также опубликовали фото последствий атаки.
Кадры с места событий опубликовали в ГСЧС и Областной прокуроре Харькова. По данным полиции, в результате атаки пострадали четверо мужчин.
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Отмечается, что Холодногорский район Харькова россияне атаковали около 13:00. Повреждены многоэтажный дом и автомобиль, а также помещение частного предприятия.
"Пострадали мужчины в возрасте 66, 48, 38 и 47 лет, их доставили в больницу", – говорится в сообщении правоохранителей.
В результате атаки в Харькове вспыхнул пожар / Фото ГСЧС
На месте прилета оперативно работают чрезвычайники / Фото ГСЧС
Правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.
Тушение пожаров продолжается / Фото ГСЧС
Под завалами все еще могут быть люди
У ГСЧС добавили, что на месте удара по предприятию обнаружили тело погибшего человека. Произошло возгорание на площади более 2 тысяч квадратных метра.
В ГСЧС сообщили, что известно о пяти пострадавших. Также отмечают, что под завалами могут быть люди.
Последствия атаки по Харькову / Фото прокуратуры
Коротко об атаке
- Сегодня, 20 марта, в Харькове прогремел взрыв во время воздушной тревоги. В Харьковской ОГА почти сразу сообщили, что российская армия ударила по одному из районов города.
- По данным начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова, в результате удара России по Харькову погибли три человека, еще пять – получили ранения.