Россияне утром ударили по Харькову: в прокуратуре рассказали, чем враг атаковал город

Российские войска утром 7 июля в очередной раз атаковали Харьков. Под прицелом врага оказалось 2 района города.

Враг ударил по Харькову с помощью БпЛА типа "Герань". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя областной прокуратуры Амиля Омарова.

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Чем враг атаковал Харьков и какие последствия

В понедельник, 7 июля, российские оккупанты снова ударили по Харькову. Омаров рассказал, что начиная с половины 6 часов утра враг начал атаковать город.

Атака была осуществлена, предварительно, с помощью БпЛА типа "Герань" с термобарической боевой частью,

– сообщил глава областной прокуратуры.

По его словам, 3 локации оказались под прицелом вражеских сил. В частности, один в Шевченковском районе, а два других – в Слободском.

Вскоре в прокуратуре уточнили, что в Шевченковском районе два БпЛА попали в многоэтажный жилой дом – загорелись квартиры.

В Слободском районе города подверглись разрушениям магазины, торговые павильоны, здание гражданского предприятия, автомобили, детский сад. В многоэтажках выбиты окна.

По состоянию на 9:52 по данным прокуратуры, всего в двух районах города пострадали 27 человек, среди них – трое детей. Там уточнили, что это двое братьев в возрасте 7 и 11 лет, а также трехлетняя девочка.