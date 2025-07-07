"Это чудо – в самом эпицентре остаться живой": как харьковчане пережили страшную атаку БпЛА

7 июля Россия атаковала Харьков дронами, город пережил две волны атак – ночью и утром. После второй серии взрывов одну женщину чудом вытащили из-под завалов магазина, где она работала продавщицей.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что оккупанты специально целились в жилые районы с гражданской застройкой. В общем повреждения есть в трех районах города.

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Как харьковчане пережили страшную атаку БпЛА

Ночью в Харькове пострадали Слободской и Шевченковский районы. Россияне ударили беспилотниками "Герань-2" с термобарическими снарядами по жилым кварталам. На удивление, нет тяжелораненых и погибших.

Примерно в 10:30 утра россияне повторили атаку на город, под ударом оказался Холодногорский район. В исторической части Харькова повреждены дома, горели машины. К сожалению, уже в больнице погибла местная жительница.

Беспилотник прилетел в место, в считанных метрах от которого расположен магазинчик. Именно из него спасали женщину. Сразу была информация, что под завалами находится человек. Ее удалось найти очень быстро, помог покупатель, который как раз вышел на улицу из магазина.

Я начала кричать, что я жива. Мне помогли вылезти из магазина. Я только поцарапала ноги, когда вылезала. А так – жива. Это чудо – в самом эпицентре остаться живой,

– сказала харьковчанка.

Еще одна местная жительница отметила, что слышала сильный свист и вместе с детьми спрятались в комнате без окон. Как раз через считанные минуты в другой комнате вылетело стекло.

Начальник управления Харьковской облпрокуратуры сообщил, что все 6 беспилотников оккупанты сознательно направили в густонаселенный квартал с гражданскими домами и частными предприятиями. "Шахеды" летели по очереди с целью нанести как можно больше разрушений.

Черненко добавила, что в целом из-за двух серий ударов известно о 60 раненых, 7 из них – дети. Более 50 зданий повреждены. Она также подчеркнула важность реагировать на воздушную тревогу.

Кстати, сегодня в Харькове еще одна женщина чудом осталась живой – кровать чудом не пролетела мимо нее. Сейчас у женщины травма руки.