Массированная атака на Харьковщину: есть много пострадавших

Российские войска нанесли массированный удар по Харькову и области в ночь на 30 мая. В результате вражеской атаки пострадали люди.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Сколько людей пострадало в результате атаки на Харьковщину

В ночь на 30 мая российские войска нанесли массированный удар БпЛА по Харькову. Вследствие вражеской атаки больше всего досталось Слободскому району, там зафиксировано 8 попаданий.

Удар пришелся по территории одного из коммунальных предприятий, которое расположено в Слободском районе. По предварительной информации, пострадала одна 61-летняя работница КП, которая во время атаки БпЛА находилась на территории предприятия. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Кроме того, повреждены дома, расположенные вблизи места обстрела. Однако информация о пострадавших пока не поступала.

Также россияне ударили ударными БпЛА по селу Васильев Хутор Чугуевской громады. Известно о по меньшей мере 8 пострадавших, среди которых два 16-летних ребенка.