Россияне, вероятно, тестировали в Харькове модернизированные БПЛА "Молния": фото последствий

Россияне днем 25 января атаковали Харьков беспилотниками. Попадание произошло в нескольких районах города, вероятно, новыми российскими БПЛА "Молния." Предварительно известно, что враг применил модернизированное оружие.

В Шевченковском районе города, как рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко, попадание произошло возле гипермаркета, где машины, что были припаркованы рядом, получили характерное поражение. Также в результате атаки в Харькове возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

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Стреляли по машинам, как дробью

Россияне начали атаку по городу в 13:30, запустив, по предварительной информации, беспилотники "Молния". Под ударами оказались три района Харькова.

В общем, как рассказывает Анна Черненко, враг запускал "Молнии" 4 раза. В частности в Шевченковском районе дрон попал в дорогу возле гипермаркета.



Из-за удара БПЛА "Молния" на автомобилях остались круглые отверстия / Фото Анна Черненко, 24 канал

В результате атаки, по данным Харьковской областной прокуратуры, было повреждено 8 автомобилей.

Машины получили поражения, как будто по ним стреляли дробью – на стекле и корпусе машин остались характерные небольшие круглые отверстия.



В Харькове из-за удара дронами получили поражения 8 автомобилей / Фото Анна Черненко, 24 канал

После обследования места прилета работники прокуратуры изъяли маленькие мелкие металлические шарики, которыми, вероятно, были начинены БпЛА "Молния". Однако окончательное их происхождение пока выясняют специалисты, которые, по словам корреспондента, проводят соответствующие тесты на месте атаки.



Дроны "Молния", вероятно, имели начинку из металлических шариков / Фото Анна Черненко, 24 канал

Дроны "Молния" Россияне впервые применили эти дроны по Харькову 13 ноября 2024 года. Россияне впервые применили эти дроны по Харькову 13 ноября 2024 года. "Молния" имеет небольшую дальность – 20 – 40 километров. Эти дроны дешевые и примитивные с точки зрения конструкции и материалов, из которых их изготавливают. Главный редактор Defense Express Олег Катков заметил, что "Молнии" россияне используют с одной целью – "терроризировать мирное население".

В то же время украинцам и, в частности жителям Харьковщины, нужно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и особенно сообщения о применении врагом беспилотников "Молния", принимать меры безопасности, находясь в укрытиях.

Также под ударами дронами оказался Холодногорский район Харькова, где попадание произошло по объекту инфраструктуры, что повлекло пожар. Из-за атаки трое работников получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, в Киевском районе города был поврежден фасад и окна государственного предприятия.

Последствия атаки на Харьков 25 января / Фото Анна Черненко, 24 канал