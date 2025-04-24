Ракетный удар по Харькову: окна выбиты, подробности атаки изучаются

Харьков ночью 24 апреля был атакован российскими ракетами. Несколько мощных взрывов прогремели в городе.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова. В ночь на 24 апреля Харьков снова стал целью для ракетной атаки со стороны российских войск.

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Харьков под ракетным ударом

Было зафиксировано семь ракетных ударов по разным районам города. Один из них пришелся на Новобаварский район, где выбиты окна в многоэтажных домах.

Кроме этого, в результате ракетных ударов, в городе прозвучало несколько мощных взрывов, которые задели несколько районов. Информация о пострадавших пока отсутствует. Однако работы по осмотру мест прилета и сбора доказательств продолжаются.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил, что угроза ракетных атак еще сохраняется, и призвал жителей оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Ракетная опасность для города не прошла, поэтому местные власти просят людей не игнорировать сигналы тревоги.