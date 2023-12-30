Прилет в жилой дом и десятки пострадавших: все, что известно об ударах по Харькову
Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Вечером 30 декабря враг атаковал Харьков. В городе раздался ряд взрывов.
Вечером враг атаковал Харьков. Первый взрыв прогремел около 19:00. Впоследствии Олег Синегубов – глава Харьковской ОВА – сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере 6 ударов.
Обратите внимание Оккупанты ударили по Одессе ракетой Х-59: есть попадание в предприятие
Враг попал в жилой дом и отель Kharkiv Palace
Сначала сообщалось, что есть попадания в центре города. Вспыхнул пожар. Позже стало известно, что прилет был зафиксирован в жилом доме. Он испытал серьезные разрушения. Местные СМИ заявили, что скорые забирают раненых.
Кроме того, враг попал в отель Kharkiv Palace.
Как выглядит отель Kharkiv Palace после атаки окупантов / 24 Канал
К счастью, обошлось без погибших / 24 Канал
В общем враг повредил:
- отель;
- многоквартирные жилые дома;
- детский сад;
- административные здания;
- магазины;
- рестораны;
- торговые павильоны.
СМИ также сообщили, что кроме центра Харькова ракеты попали в Индустриальный район. К счастью, все – в землю. Потому удалось избежать разрушений. По предварительным данным, оккупанты атаковали несокрушимый украинский город из Белгородской области. Враг атаковал ракетами С – 300.
После российских ударов вспыхнули пожары
В ГСЧС Украины рассказали, что на месте попаданий удалось ликвидировать несколько очагов пожаров. В частности, после российского удара пламя вспыхнуло в двухэтажном здании. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 8 человек. Пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Спасатели ликвидируют очаги пожара / ГСЧС Украины
Людям оказали всю необходимую помощь / 24 Канал
Спасатели ГСЧС показали жуткие кадры с места удара.
Что происходило в первые минуты после удара: смотрите видео ГСЧС Украины
На конец дня 30 декабря известно о 26 пострадавших, в том числе двоих детях. Одна из госпитализированных женщин в тяжелом состоянии.
Российским оккупантам придется ответить за каждый террористический удар по Украине.