Первый случай: россияне ударили Харькову модернизированными авиабомбами УМПБ Д-30

Днем 27 марта враг нанес удар по Харькову. Впервые с 2022 года для атаки по городу враг использовал управляемые боеприпасы большого калибра. Это первый случай удара УМПБ Д-30 по городу.

Воздушные силы в 15:46 предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях. Уже через несколько минут в Харькове слышали мощный взрыв.

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Детали удара по Харькову

Для атаки на Харьков 27 марта враг впервые за долгое время использовал авиабомбы. Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что последний раз такой инцидент был зафиксирован в 2022 году.

Враг применил дешевый аналог крылатой ракеты. Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета – первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов,

– рассказал Болвинов.

Он добавил, что авиацию для удара по жилым кварталам Харькова россияне не использовали уже два года. Болвинов призвал харьковчан не игнорировать воздушную тревогу, ведь сейчас россияне применяют тяжелое вооружение по городу. Начальник ГУНП призвал также учитывать угрозы повторных ударов.

УМПБ Д-30 СН – специфический боеприпас, ведь авиабомба в нем интегрирована в корпус модуля планирования и коррекции, также имеются инерциальная и спутниковая системы навигации, а система элеронов и рулей размещена в хвостовой части. Также оккупанты оснащают такие боеприпасы подвесным турбореактивным двигателем и топливным баком.

То есть формально, как было указано выше, это более дешевый аналог крылатой ракеты. Россияне сообщали, что модернизация увеличила дальность поражения обычного ФАБ-250 до 95 километров.

Что известно об атаке

На этот раз враг ударил по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома – речь идет о Шевченковском районе. По состоянию на 16:58 известно о 16 пострадавших, а также одном погибшем. В момент удара он находился на улице, возле дома. На месте работают спасатели, информация о пострадавших может обновляться.

Руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко рассказал "Сусильному" детали о возрасте детей. Раненым детям 3 месяца, 1,8 года, 10 и 13 лет.

Также в городе пострадал Институт неотложной хирургии и детская площадка. Взрывной волной оборвало фасады и балконы по меньшей мере в двух домах. Отмечается, что враг нанес удар из Белгородской области.