Россияне обстреляли больницу в Херсоне: есть раненые

Российские войска атаковали больницу в Херсоне, в результате чего пострадали три человека. Еще трое жителей области получили ранения во время обстрелов в Белозерке и Зеленовке.

Кроме атаки на больницу, под атаку попали и другие населенные пункты области. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Что известно о последствиях обстрела?

Российские войска 12 марта около 10:00 обстреляли одну из больниц в Херсоне. По данным властей, взрывные травмы, контузии и осколочные ранения получили 21-летний парень, 22-летняя девушка и 60-летний мужчина. Двум молодым пострадавшим медики оказали помощь на месте и назначили амбулаторное лечение, тогда как 60-летнего мужчину госпитализировали.

Под обстрел попали и другие населенные пункты области. Еще одна пострадавшая – 47-летняя жительница поселка Белозерка. Она получила ранения во время российского обстрела населенного пункта около 10:30. Женщину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями нижних конечностей и сотрясением мозга.

Кроме того, около 11:40 российские военные обстреляли Зеленовку Херсонской общины. Во дворе частного дома ранения получили 61-летний мужчина и 60-летняя женщина.

У пострадавших диагностировали осколочные ранения конечностей, контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Сейчас они находятся под наблюдением медиков, их состояние оценивают как средней тяжести.

Какие еще города попали недавно под российские обстрелы?