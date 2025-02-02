Россия нанесла мощные авиаудары по центру Херсона: людей достают из-под завалов

В воскресенье, 2 февраля, россияне атаковали Херсон с авиации. Есть информация о существенных разрушениях, пострадали люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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Что известно о нынешней атаке на Херсон

Так, примерно в 16:20 россияне нанесли авиаудар по центральной части Херсона. Враг атаковал жилую застройку, уничтожено много гражданского имущества. Известно о трех пострадавших горожанах.

Последствия авиаудара по Херсону сегодня: смотрите видео

У 40-летней женщины, которая в момент прилета авиабомбы была на улице, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение спины. Сейчас она в больнице.

У 46-летней женщины, которая оказалась под завалами дома, диагностировали контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, осколочные ранение брюшной полости. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Чрезвычайникам понадобилось около одного часа, чтобы достать пострадавшую. Во время спасательной операции они постоянно говорили с женщиной, чтобы та оставалась в сознании. К счастью, операция спасения прошла успешно, пострадавшую передали медикам,

– рассказали в ГСЧС.

Как происходило спасение женщины из-под завалов: смотрите видео

Роман Мрочко в 18:00 отметил, что спасатели работают над тем, чтобы достать из-под завалов еще одного человека.

Кроме этого, около 15:30 россияне атаковали маршрутку в Херсоне. Враг сбросил с дрона взрывчатку, в результате чего пострадали пятеро гражданских, среди которых двое детей – 12-летний мальчик и 13-летняя девочка.