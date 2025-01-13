Находилась в маршрутке, которую россияне атаковали с дрона: в Херсоне умерла специалист ДПС

Российские захватчики еще 6 января атаковали с помощью дрона общественное транспортное средство в Шуменском микрорайоне Херсона. Преступные действия оккупантов не прошли без последствий.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской областной государственной администрации Александра Прокудина. Отметим, что в результате удара также много людей получили ранения.

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Что известно о погибшей

По данным председателя ОВА, из-за тяжелых ранений после атаки остановилось сердце специалиста Главного управления Государственной налоговой службы в Херсонской области, Автономной Республике Крым и города Севастополь – 56-летней Ларисы Ивановны Досенко.

Очередное российское преступление пришлось именно на время возвращения Ларисы Ивановны домой с работы, которую она продолжала выполнять, даже в сверхсложных условиях,

– говорится в сообщении чиновника.

По его словам, с момента атаки и до сих пор женщина находилась в реанимации, врачи до последнего боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми. У погибшей остались мать и дочь.

"Мои соболезнования родным и близким. Светлая память Ларисе Досенко. Ее уважали многие херсонцы. Не простим. Ежедневный кровавый террор должен быть остановлен", – добавил Александр Прокудин.

Напомним, ранее Мрочко сообщил, что в маршрутке погиб 1 человек. По его словам, травмы, несовместимые с жизнью, получил 50-летний Владимир Шум. Он был специалистом отдела экологии управления коммунального хозяйства и благоустройства департамента городского хозяйства Херсонского городского совета.

Таким образом, два человека потеряли жизнь и 8 получили ранения.