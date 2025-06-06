Поврежден дом и автомобили: Россия атаковала Хмельницкую область

В ночь на 6 июня Россия в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами и ударными беспилотниками. В частности, российские военные атаковали Хмельницкую область.

В результате там поврежден жилой дом и другие сооружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

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Какие последствия российской атаки на Хмельницкую область

По данным Тюрина, поврежден частный жилой дом, две хозяйственные постройки, забор и два автомобиля.

Сейчас продолжается уточнение информации о всех последствиях разрушений. Предварительно, обошлось без травмированных. На месте работают все соответствующие службы.

Отметим, что этой ночью Россия также атаковала Луцк. По данным председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого, в городе есть попадание в многоквартирный жилой дом. Он подвергся частичным разрушениям. Кроме этого, во многих зданиях ударной волной выбило окна.

К счастью, никто из жителей не погиб. Однако 5 человек пострадали. Людей удалось эвакуировать, а пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь. Все соответствующие службы сейчас работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки.