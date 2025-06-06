Внаслідок цього там пошкоджено житловий будинок та інші споруди. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Дивіться також Били дронами, балістикою та крилатими ракетами: усе про наслідки масованої атаки 6 червня

Які наслідки російської атаки на Хмельниччину

За даними Тюріна, пошкоджено приватний житловий будинок, дві господарських споруди, паркан та два автомобілі.

Наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків руйнувань. Попередньо, обійшлося без травмованих. На місці працюють усі відповідні служби.

Зазначимо, що цієї ночі Росія також атакувала Луцьк. За даними голови Волинської ОВА Івана Рудницького, в місті є влучання у багатоквартирний житловий будинок. Він зазнав часткових руйнувань. Окрім цього, в багатьох будівлях ударною хвилею повибивало вікна.

На щастя, ніхто з мешканців не загинув. Проте 5 осіб постраждали. Людей вдалося евакуювати, а постраждалим уже надають медичну допомогу. Усі відповідні служби наразі працюють на місцях та ліквідовують наслідки ворожої атаки.