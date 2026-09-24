В Хмельницкой области действовали силы ПВО: в одном из районов есть разрушения

В Хмельницкой области во время атаки 24 сентября сработали силы противовоздушной обороны, которые сбили вражеские цели. В результате вражеской атаки в Шепетовском районе был поврежден жилой дом.

Как сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в своем Telegram-канале, специалисты уже зафиксировали последствия вражеского удара на территории региона.

Что известно о последствиях обстрела Хмельницкой области?

В Шепетовском районе взрывная волна и осколки повредили фасад и окна жилого дома.

Информация о пострадавших или погибших к правоохранителям и спасателям не поступала. На месте происшествия работают соответствующие службы для фиксации разрушений и оказания помощи.

Тюрин добавил, что в регионе снова объявлена ​​воздушная тревога, поэтому жителей призывают оставаться в безопасных местах.

Где еще были последствия вражеских ударов?

Россияне терроризировали, в частности, Житомирщину – в Коростенском районе ранен человек, также повреждена гражданская инфраструктура и ЛЭП.

Последствия фиксировали и в Киевской области. В общем, столица и область находятся чуть ли не под постоянными обстрелами. Во время одного из последних налетов ударных дронов вспыхнул пожар в Оболонском районе Киева. Там известно об одном пострадавшем.

В результате очередной российской атаки на Одессу повреждено медицинское и образовательное заведение. Для удара оккупанты применили "Бандероли", КАБы и другие средства воздушного нападения.

Отметим, что при обстреле Украины тревогу также объявляли в Молдове, при этом в Румынии поднимали истребители на фоне угроз, а в Польше были эвакуированы местные жители.