Як повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін у своєму Telegram-каналі, фахівці вже зафіксували наслідки ворожого удару на території регіону.

Що відомо про наслідки обстрілу Хмельниччини?

У Шепетівському районі вибуховою хвилею та уламками пошкоджено фасад і вікна житлового будинку.

Інформація щодо постраждалих чи загиблих осіб до правоохоронців та рятувальників не надходила. На місці події працюють відповідні служби для фіксації руйнувань та надання допомоги.

Тюрін додав, що в регіоні знову оголошено повітряну тривогу, тому жителів закликають залишатися в безпечних місцях.

Де ще були наслідки ворожих ударів?

Росіяни тероризували, зокрема, Житомирщину – у Коростенському районі є поранений, також пошкоджено цивільну інфраструктуру та ЛЕП. Наслідки фіксували й на Київщині. Загалом же, столиця й область перебувають ледь чи не під постійними обстрілами.

Під час одного з останніх нальотів ударних дронів спалахнула пожежа в Оболонському районі Києва. Там відомо про одного постраждалого.

Унаслідок чергової російської атаки на Одесу пошкоджено медичний та освітній заклади. Для удару окупанти застосували "Бандеролі", КАБи та інші засоби повітряного нападу.

Зауважимо, що під час обстрілу України тривогу також оголошували в Молдові, при цьому в Румунії підіймали винищувачі на тлі загроз, а в Польщі евакуйовували місцевих жителів.