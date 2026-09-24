Як повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, російські війська протягом усієї доби завдавали ударів по різних районах регіону, а чергова хвиля атак продовжилася зранку.

Що відомо про обстріл?

Унаслідок ворожого обстрілу в Коростенському районі травмувалася одна людина, якій надають необхідну медичну допомогу.

Загалом у регіоні зафіксували пошкодження декількох адміністративних будівель та лінії електропередач. Крім того, вибухові хвилі та уламки вибили вікна в місцевому медичному закладі, дитячому садку та житлових будинках, а також пошкодили покрівлю господарської споруди.

На місцях влучань спалахнули пожежі, які підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували.

Наслідки обстрілу Житомирщини: фото ДСНС

Наразі рятувальні та комунальні служби продовжують працювати на місцях подій, а остаточні дані щодо наслідків ворожих ударів уточнюються.

Зауважимо, що ворог майже без упину тероризує Київ та область. Зокрема, відомо про такі наслідки на Київщині.

У Бучанському районі внаслідок російської атаки пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. В одному з пошкоджених будинків спалахнула пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Крім того, постраждала людина 1945 року народження.

Ще один автомобіль пошкоджено у Фастівському районі, а в Бориспільському районі зазнав пошкоджень приватний будинок. Таким чином, загалом унаслідок російських атак на Київщині пошкоджено вісім об’єктів.