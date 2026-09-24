Как сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, российские войска в течение суток наносили удары по различным районам региона, а очередная волна атак продолжилась утром.

Что известно об обстреле?

В результате вражеского обстрела в Коростенском районе пострадал один человек, которому оказывается необходимая медицинская помощь.

В целом в регионе зафиксированы повреждения нескольких административных зданий и линии электропередач. Кроме того, взрывные волны и осколки выбили окна в местном медицинском учреждении, детском саду и жилом доме, а также повредили кровлю хозяйственной постройке.

На местах попаданий вспыхнули пожары, которые подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали.

Последствия обстрела Житомирской области: фото ГСЧС

В настоящее время спасательные и коммунальные службы продолжают работать на местах происшествий, а окончательные данные о последствиях вражеских ударов уточняются.

Отметим, что враг почти без перерыва терроризирует Киев и область. В частности, известно о следующих последствиях в Киевской области.

В Бучанском районе в результате российской атаки повреждены 5 частных домов и автомобиль. В одном из поврежденных домов вспыхнул пожар, который спасатели быстро потушили. Кроме того, пострадал человек 1945 года рождения.

Еще один автомобиль поврежден в Фастовском районе, а в Бориспольском районе повреждения получил частный дом. Таким образом, в общей сложности в результате российских атак в Киевской области повреждено восемь объектов.