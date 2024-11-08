Женщина вышла в коридор, и это ее спасло: СМИ показали последствия шахедной атаки по Хмельницкой области

Россия 8 ноября атаковала Украину "Шахедами". Некоторые из них добрались до Хмельницкой области: там этой ночью зафиксированы разрушения.

В частности, пострадал жилой дом, видео последствий атаки по которому показали СМИ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Хмельницкий.

Смотрите также В Сумах был слышен взрыв: россияне атаковали баллистикой критическую инфраструктуру

Последствия атаки на Хмельницкую область 8 ноября

По "Шахедах" в Хмельницкой области этой ночью работали силы ПВО. Им удалось сбить 2 БпЛА.

К сожалению, в результате атаки была повреждена кровля и окна в квартирах жилого двухэтажного дома.

Пожар на месте обстрела ликвидировали. К счастью, там не было пострадавших или погибших.

Известно, что одна из жительниц этого дома во время атаки вышла в коридор. Это и спасло ей жизнь.

Дочь женщины приехала в поврежденный дом, чтобы спасти некоторые вещи из квартиры.

Она рассказала журналистам, что ее мама проживала в доме сама, а на зиму ее забирали к себе, но на этот раз, еще не успели.

Последствия атаки на Хмельнитчину: смотрите видео