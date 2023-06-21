Ночная атака на Хмельнитчину: в ОВА рассказали, куда упали обломки "Шахедов"

В ночь на 21 июня оккупанты пытались атаковать Хмельницкую область. Однако наши силы ПВО смогли уничтожить 6 дронов-камикадзе.

К сожалению, обломки упали на гараж и хозяйственное здание в одной из общин области. Подробности рассказали в Хмельницкой ОВА.

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Там отметили, что на месте падения обломков работают все соответствующие службы.

Пострадавших и погибших нет. Подразделения ГСЧС ликвидировали возгорание,

– добавили в Хмельницкой ОВА.

Обломок иранского дрона упал на крышу частного дома в одном из районов Хмельницкой области. Там погорело 80 квадратных метров площади, бытовая техника, зимняя одежда.

Произошло это в гостевом доме. Известно, что во время пожара там никого не было. В настоящее время владельцы дома ликвидируют последствия.

Ночная атака на Хмельнитчину / Фото "Суспильне"

Что известно об атаке на Хмельнитчину

Приблизительно в 3:40 в области объявили воздушную тревогу. Уже около 5 утра очевидцы начали сообщать звуки взрывов. Их подтвердили в Хмельницкой ОВА без уточнения каких-либо других деталей.

Впоследствии командование Воздушных сил сообщило, что враг для атаки Хмельнитчины применил 6 ударных дронов-камикадзе. Все враждебные цели были уничтожены. В последние месяцы враг значительно чаще начал обстреливать украинские города, используя для атак разные типы ракет и ударные дроны-камикадзе "Шахед".

К примеру, ночью 20 июня русские террористы в очередной раз атаковали наше государство. В частности, взрывы прогремели во Львове, Киеве и в Запорожье. Силы обороны сбили почти все – 30 "Шахедов". В Воздушных силах рассказали, что оккупанты совершали пуски с северного и южного направлений – Брянская область и восточное побережье Азовского моря.

Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 04:05. Впоследствии местные жители услышали громкие взрывы. Тревога продолжалась почти два часа.