Удар по Прикарпатью: что стало целью россиян
- На Ивано-Франковщине российские войска атаковали объект критической инфраструктуры ударными беспилотниками, обошлось без пострадавших.
- В результате массированного обстрела по всей Украине повреждена энергетическая инфраструктура, в частности в западных регионах, что повлекло аварийные отключения электроэнергии.
На рассвете 23 декабря российские войска атаковали Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказался объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, передает 24 Канал.
Смотрите также Во время атаки враг применил более 600 дронов и десятки ракет
Что известно о последствиях обстрела?
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информацию о возможных повреждениях пока уточняют.
К ликвидации последствий атаки привлечены соответствующие службы, силы ПВО отработали по целям.
По имеющимся данным, Россия выпустила более 600 воздушных целей по территории Украины. Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что массированный обстрел был преднамеренной и циничной атакой накануне Рождества.
Она также отметила, что наибольшие повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры в западных регионах страны. В связи с этим по всей Украине вводят аварийные отключения электроэнергии, которые отменят после стабилизации ситуации.
Что известно о повреждениях в других областях Украины?
- Россия в очередной раз массированно ударила дронами по югу Одесской области. В регионе есть повреждения инфраструктуры, возникали возгорания и перебои с электроснабжением. Пострадавших в регионе нет.
- В Киеве в результате атаки повреждено остекление окон многоэтажного дома в Святошинском районе, пострадали люди. В Вышгородском районе из-за вражеской атаки погибла женщина, произошел пожар в частном доме, там также есть раненые.
- В Житомирской области 23 декабря в результате атак повреждена гражданская инфраструктура. В результате атаки пострадали люди, один ребенок погиб.