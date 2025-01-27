Циничный террор Прикарпатья: как спасатели тушили пожары после российских атак

Ночью 27 января Россия атаковала Ивано-Франковскую область дронами-камикадзе. В результате циничного террора на объектах критической инфраструктуры вспыхнули пожары.

Сейчас спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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На Прикарпатье вспыхнули пожары

На рассвете 27 января враг цинично атаковал Прикарпатье "Шахедами". Россия била по критической инфраструктуре, в результате чего в Ивано-Франковском районе возникли пожары на двух локациях.



ГСЧС ликвидирует последствия атаки / Фото ГСЧС Франковщины

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар площадью 100 квадратных метров.



Спасатели на Прикарпатье ликвидируют пожары / Фото ГСЧС Франковщины



Пожары на Прикарпатье после атаки России / Фото ГСЧС Франковщины

Сейчас продолжается ликвидация пожара площадью 500 квадратных метров. Над укрощением огня работают 58 спасателей и 25 единиц техники.

Обновлено. По состоянию на 11:20 спасатели ликвидировали пожары, которые возникли после атаки.

К счастью, в результате атаки пострадавших нет.

Атака на Прикарпатье: главное

Ночью 27 января, около 02:00 раздавались первые взрывы в Ивано-Франковской области. Впоследствии в регионе прозвучала новая серия взрывов.

Утром стало известно, что из-за атаки России в Ивано-Франковске городской транспорт выйдет на маршруты со значительным опозданием. Дело в том, что на рассвете на Прикарпатье сохранялась воздушная тревога, поэтому транспорт начал курсировать с опозданием.

Глава Ивано-Франковской области Светлана Онищук добавила, что целью атаки стали объекты критической инфраструктуры.